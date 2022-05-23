Biden: Çin'in saldırısı halinde Tayvan'ı savunacağız
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in saldırısına maruz kalması halinde Tayvan'ı savunacaklarını söyledi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgalinin faturasını ağır ödemesinin, Çin'e Tayvan'ı işgal ederse nelerle karşılaşabileceğini göstermesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in saldırısına maruz kalması halinde Tayvan'ı savunacaklarını söyledi.
Joe Biden, Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD, saldırıya uğrarsa Tayvan'ı savunr mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.
"Bu bizim taahhüdümüz" diyen Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz, tek bir Çin olmasını kabul ettik. İmzamızı attık ve bunun gereği olan bütün anlaşmaları kabul ettik. Fakat (Tayvan'ın) güç kullanılarak alınması, bu olacak şey değil. Bu, bölgede tüm dengelerini bozar ve Ukrayna'da olanlara benzer şeyler yaşanır."
Biden buna karşılık şu anda Çin'in böyle bir yola başvurmasını beklemediklerini de vurguladı.
ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgalinin faturasını ağır ödemesinin, Çin'e Tayvan'ı işgal ederse nelerle karşılaşabileceğini göstermesi açısından da önemli olduğunu söyledi.
Daha sonra bir açıklama yapan Biden'ın üst düzey bir danışmanı, Başkan'ın sözlerinin ABD'nin Tayvan ile ilgili "stratejik muğlaklık" olarak tanımlanan politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de "Politikamız değişmedi. (Başkan) Tayvan Boğazı bölgesinde barış ve istikrar konusundaki taahhüdümüzü ve Tek Çin devleti politikasına bağlılığımızı tekrarladı. Aynı zamanda Tayvan'la İlişkiler Antlaşması kapsamında, Tayvan'a kendisini savunması için gereken askeri araçları sağlama taahhüdümüzü de yineledi" dedi.
Biden Tayvan'ın savunulması konusunda benzer bir ifadeyi geçen yıl Ekim ayında yaptığı konuşmada da kullanmış, Beyaz Saray sözcüsü yine bir açıklama yapmak durumunda kalarak Başkan'ın sözlerinin ABD'nin dış politikasında bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini söylemişti.
Kimi yorumcular ise Biden'ın sözlerini "gaf" olarak nitelendirmişti.
Çin tepki gösterdi
Çin ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını savunmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Çin'in, oprak bütünlüğü ve egemenliğiyle ilgili konularda asla ödün veremeyeceği vurgulandı.
Çin demokratik seçimlerle kendi yönetimini seçen Tayvan adasını topraklarının parçası sayıyor.
Bir yandan uluslararası düzeyde egemen bir devlet olarak tek Çin olduğu uzun zamandır kabul edilmiş durumda. Diğer yandan Tayvan'ın Çin yönetimi altında değil kendi seçtiği yönetim altında özerk bir yapısı olması destekleniyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Biden: Çin'in saldırısı halinde Tayvan'ı savunacağız/biden-cin-in-saldirisi-halinde-tayvan-i-savunacagiz-3447357
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!