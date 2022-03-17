Biden, Çin Devlet Başkanı'nı uyaracak

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i "Rusyaya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.

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