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Biden'dan Blinken'a Çin övgüsü: "Çok iyi iş çıkardı"

Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın temaslarını değerlendiren Başkan Biden, "Blinken, çok iyi bir iş çıkardı. Bu ziyaretle Çin ile ilişkilerde ilerleme kaydedildi" dedi

Giriş: 20.06.2023 - 04:20 | Güncelleme: ABONE OL
Biden: Blinken, Çin'de çok iyi iş çıkardı
Biden: Blinken, Çin'de çok iyi iş çıkardı
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "çok iyi bir iş çıkardığını" söyledi.

Biden, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını konuşmak üzere bulunduğu California eyaletinin Palo Alto kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pekin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soru üzerine Biden, kendisiyle Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.

"(Blinken) çok iyi bir iş çıkardı." diyen Biden, bu kapsamda doğru yolda olduklarını ve Blinken'ın ziyaretiyle Çin ile ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

BİDEN DÖNEMİNDE ÇİN'İ ZİYARET EDEN EN ÜST DÜZEY YETKİLİ

AA'nın haberine göre; iki günlük resmi ziyaret için dün Pekin'e giden Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 başında göreve gelmesinden bu yana Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili olmuştu.

ABD'li Bakan, dün Çinli mevkidaşı Çin Gang ile bugün de Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

İki ülke arasında Tayvan sorunundan Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilime, ekonomik ve teknolojik rekabetten insan hakları meselesine dek çok sayıda sorunlu alan bulunuyor.

Ziyaret, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı krizin ardından kesintiye uğrayan diplomatik iletişimin yeniden sağlanmasına yönelik son aylarda atılan adımların son halkası olarak önem taşıyor.

*Haberin fotoğrafları AP tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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