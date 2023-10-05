Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak
ABD Başkanı Joe Biden, yarın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Beyaz Saray'da görüşecek
Giriş: 05.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:40
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Alman-Amerikan Günü" dolayısıyla Biden'ın yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.
Jean-Pierre, liderlerin Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri görüşeceklerini kaydetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.