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Biden: ABD'de seri numarasız 'hayalet silahlar'ın satışını yasaklıyoruz
ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız satılan silahların satışını yasaklayacaklarını açıkladı. ABD'de bu silahlar, "hayalet silah" olarak nitelendiriliyor. Seri numaraları olmadığı için güvenlik güçleri bu silahların izini sürmekte zorlanıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız satılan silahların satışını yasaklayacaklarını açıkladı. ABD'de bu silahlar, "hayalet silah" olarak nitelendiriliyor. Seri numaraları olmadığı için güvenlik güçleri bu silahların izini sürmekte zorlanıyor.
Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, bu silahların "ateşli silahlar" kategorisine dahil edileceğini söyledi.
Söz konusu silahlar, dükkanlardan ya da internetten satın alınabilen malzemelerle yapılabiliyor.
ABD'de yeni düzenleme ile bir kişi sahibi olduğu "hayalet silahı" silah dükkanına satmak istediğinde, dükkan sahibi bu silaha seri numarası kaydettirmek zorunda olacak.
Son 5 yılda bu silahlarla işlenen suçların sayısında artış olduğunu vurgulayan Biden ise "Bundan sonra hayalet silahlarla suç işlerseniz, federal yargılamaya hazır olun" dedi.
"Hayalet silahları bir terörist de gidip satın alabilir" diye konuşan Biden, Kongre'ye de saldırı silahlarını yasaklaması çağrısı yaptı.
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Biden: ABD'de seri numarasız 'hayalat silahlar'ın satışını yasaklıyoruz/biden-abd-de-seri-numarasiz-hayalat-silahlar-in-satisini-yasakliyoruz-3405753
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