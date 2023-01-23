ABD Başkanı Joe Biden ülkesinde kürtaj hakkı mücadelesinin bitmediğini söyledi. Biden, Kongre'ye, kürtaj hakkını federal yasalarla koruma altına alma çağrısı yaptı. Ancak son ara seçimler sonrası Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiğinden bu imkansız görünüyor.
ABD Başkanı Joe Biden ülkesinde kürtaj hakkı mücadelesinin bitmediğini söyledi. Biden, Kongre'ye, kürtaj hakkını federal yasalarla koruma altına alma çağrısı yaptı. Ancak son ara seçimler sonrası Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiğinden bu imkansız görünüyor.
Biden Pazar günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Roe v. Wade kararının 50. yıldönümünü kutlamalıydık. Ancak Cumhuriyetçiler kadınların kendi sağlık hizmetleriyle ilgili kararlarını verme haklarına karşı savaş yürütüyor. Ama bu mücadele bitmedi" ifadelerini kullandı.
ABD'de tüm kadınlar 22 Ocak 1973'te Yüksek Mahkeme'nin aldığı tarihi kararla kürtaj hakkı kazanmıştı.
Hakimlerin, kadınların hamileliklerini sonlandırma haklarının ABD Anayasası'yla güvence altında olduğu yönünde aldıkları kararı, ülkede sivil haklar tarihine, davacı ve savcının adlarına atıfla "Roe Wade'e karşı" olarak geçmişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Biden: ABD'de kürtaj hakkı mücadelesi bitmedi/biden-abd-de-kurtaj-hakki-mucadelesi-bitmedi-3558624
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.