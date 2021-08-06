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Biden, 2030'a kadar satılacak araçların yarısının sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 2030'a kadar satılacak binek araç ve hafif kamyonların yüzde 50'sinin sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı.

06.08.2021 - 01:39 | Güncelleme: ABONE OL
Biden, 2030'a kadar satılacak araçların yarısının sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı
ABD'de satılacak araçların yarısı sıfır emisyonlu olacak
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AA

Biden, imza öncesi yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ve diğer birçok ülkeyle rekabet halinde olduğunu söyledi.

Otomobil endüstrisinin geleceğinin elektrik olduğunu belirten Biden, halihazırda Çin'in dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından biri olarak yarışa liderlik ettiğini dile getirdi.

Biden, elektrikli araçların en önemli parçasının bataryalar olduğunu, batarya üretim kapasitesinin yüzde 80'inin ise Çin'de bulunduğunu ifade etti.

Elektrikli araç ve batarya üretiminin ABD'de de yapılması gerektiğini vurgulayan Biden, "Liderliği geri almamamız ve tekrar lider olmamamız için hiçbir neden yok." dedi.

ELEKTRİKLİ ARACIN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Temiz enerjiyle çalışan araçlara yönelik atılacak yeni adımları anlatan Biden, Trump yönetiminin araç emisyonları ve verimlilik standartlarını değiştirme sürecinin başlayacağını söyledi.

Biden, 2030 yılına kadar ABD'de satılacak tüm araçların yüzde 50'sinin elektrikli olmasının hedeflendiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, "Bu önemli bir şey ancak tüm potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışanlarımıza ve üretim kapasitemize yatırım yapmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından söz konusu kararnameyi imzalayan Biden, daha sonra elektrikli Jeep Wrangler'ın direksiyonuna geçerek Beyaz Saray'da tur attı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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