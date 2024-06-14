Biçerdöverlere 1 günlük yasak!

Manisa'da buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerin kıvılcım çıkararak çevredeki kuru otları tutuşturması ve yangınlara sebep olması nedeniyle dikkat çeken bir karar alındı.

İHA'nın haberine göre Manisa Valiliği tarafından biçerdöverlerin kullanımı bir günlüğüne yasakladı.

Manisa il genelinde buğday hasadının başlamasıyla öğle saatlerinde biçerdöver kullanımı yangınlara davetiye çıkardı. Biçerdöver bıçaklarının taşlara çarparak sıçrattığı kıvılcımların yangınlara sebep olması nedeniyle harekete geçen Manisa Valiliği, bugün itibariyle 1 günlüğüne biçerdöver kullanımını yasakladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar denildi: "İlimizde hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak, Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünce 14.06.2024 Cuma günü ilimizde sıcaklığın yüksek seyredeceği bildirilmiş olup, rüzgarında etkisiyle biçerdöver ile hububat hasadı yapılması durumunda yangın risklerinin artacağı değerlendirilmektedir. Tüm bu nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 1 gün süreyle biçerdöver ile hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacağı ilanen tebliğ olunur."