Bursa'da bıçaklı saldırgan kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa İnegöl'de kafede çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, otomobille kaçarken duvara çarptı. Kazada şüpheli sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobildeki diğer kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü.
Serhat K. ile Murat M, Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Murat M, Serhat K'yi bıçaklayıp, otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Serhat K, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
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KAÇAN ZANLI, OTOMOBİLLE DUVARA ÇARPTI
Kaçan zanlı Murat M, otomobille Bursa Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.
Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ YARALANDI
Serhat A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat M. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.