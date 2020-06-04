Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Akdağ (18),112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akdağ, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Akdağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."