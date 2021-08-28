Bıçaklayıp kaçmıştı, yakalandı

Olay Muğla Ortaca ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Eren K. ile Yiğit D. Cumhuriyet Mahallesi’nde karşılaşınca tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit D. yanında bulunan bıçakla Eren K.’yı bıçakladı ve kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eren K. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklama olayının ardından arabası ile kaçtığı öğrenilen Yiğit D.’ye yönelik Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçerken, şahsın aracının Ortaca ilçe merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
EVİNDE YAKALANDI
İlçe merkezinde yaşanan kovalamacada, Yiğit D.’nin arabası ile Atatürk Mahallesi’nde bulunan evine gittiği, orada arabayı bırakarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Çok sayıda polis ekipleri eve geldi, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis tarafından el konulan ve çekilen aracın camlarının kırık olması dikkat çekti.
Olayın ardından Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yiğit D.ile ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yiğit D.’nin kısa süre sonra evine geldiği sırada emniyet güçlerince yakalandığı öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Yiğit D.’nin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındığı ve yarın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
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