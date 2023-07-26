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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklanan vatandaşa ilk yardımı devriye atan polis ekipleri yaptı

        Bıçaklanan vatandaşa ilk yardımı devriye atan polis ekipleri yaptı

        Denizli'de girdiği kavga sonrasında vücudunun 6 yerinden bıçaklanan bir şahıs, kent merkezinde devriye atan ekiplerin yanına kaçarak kurtuldu. İlk yardımı polislerden alan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:37
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        6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu
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        Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde Çağlar C. ve Adem Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Çağlar C. vücudunun 6 farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda kontrol yapan polis ekiplerinin yanına kaçtı. Burada yaralı Çağlar C.’ye ilk yardım müdahalesi yapan ekipler, sağlık ekiplerine de anons geçti.

        Sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı yaralı Çağlar C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüpheli Adem Ç.’yi arama ve araştırma çalışmaları başlattı.

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