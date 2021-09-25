Bıçaklanan doktor, zanlı için 22 yıla kadar hapis isteminin caydırıcı olmasını diledi

AA

İskender, saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanarak Bayram N. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasını AA muhabirine değerlendirdi.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs en yüksek cezaya tabi tutuluyor. Bundan daha yüksek ceza istenemezdi." diyen İskender, bunun ümit verici olduğunu belirtti.

Kendisine yapılan saldırının ardından bazı sağlık çalışanlarına yönelik de şiddet olaylarının meydana geldiğini hatırlatan İskender, bunları azaltacak cezaların verilmesini istedi.

İskender, "İstenecek cezayı çok merak ediyorduk ve daha düşük ceza talep edileceğini düşünüyorduk. İstenen ceza en yüksek ceza olduğu için bu durum olumlu ve beni bir nebze rahatlattı. Hatta bir ara failin serbest kalmasından bile endişe ediyordum. Verilebilecek en yüksek ceza istenmiş, bu da sevindirici. Bu cezanın caydırıcı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tek başına cezaların yeterli olmayacağını vurgulayan İskender, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının azaltılması için önlemlerin de alınması gerektiğini kaydetti.

Olayın ardından psikolojik tedavi gördüğünü anlatan İskender, yaklaşık 4 ay sonra görev yaptığı hastaneyi ziyaret ettiğini, saldırıya ilişkin görüntüleri yeni izlediğini ve kendisini yeniden yaşıyormuş gibi hissettiğini dile getirdi.

- "Risk altında çalışmak istemiyorum"

Tedavi süreci ve daha sonraki dönemde çok sayıda destek ve sevgi mesajı aldığını, bunun da kendisine moral verdiğini bildiren İskender, şöyle devam etti:

"Böyle bir saldırıyı ve şiddeti hiç kimse hak etmiyor. Ne olursa olsun böyle bir saldırı çözüm yöntemi değil. Mesleğin zorlukları var, yoğun çalışma sistemi, nöbetler, bunların hepsini bilerek, isteyerek, severek seçtik ve devam ettik. Böyle bir risk altında yaralanmayı kabul ederek çalışmak istemiyorum. Hiçbir meslektaşım da çalışmak istemez. Kolluk kuvvetleri, böyle bir riskle, yaralanmayla karşılaşabileceklerini biliyorlar, kabul ederek o mesleği seçiyorlar. Hangi sağlık çalışanı böyle bir risk olduğunu biliyordu da kabul etti, asıl sıkıntı bu."

Çalışma arkadaşlarını çok özlediğini ifade eden İskender, yaşanan süreçte çok yıprandığını ve mesleğine dönmek istemediğini söyledi.

- Olay

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram N'nin bıçaklı saldırısına uğramış, eli ve belinden yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Bayram N. ise tutuklanmıştı. İddianamede sanık hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "hakaretten" ise 1'den 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.