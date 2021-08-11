Bıçakladığı arkadaşını hastaneye götürdü

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahsın, bıçakladıktan sonra hastaneye götürdüğü iş arkadaşı kurtarılamadı.

Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan bir şirkete çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.G., iş arkadaşı Mustafa Erdoğan'ı bıçakladı. Daha sonra bıçakladığı arkadaşını aracıyla hastaneye götüren C.G., ardından polise teslim oldu. Durumu ağır olan Mustafa Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.