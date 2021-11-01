Sokakta eşini darp etti! Dehşet bitmedi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgilere göre E.K. ile eşi G.K. arasında Cengiz Topel Caddesi'nde tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre tartışma sırasında E.K, eşi G.K'yi darp ettikten sonra cebinden çıkarttığı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

G.K. yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin eşini bıçaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.