Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Diğer

Bıçakla sahaya dalan futbolcunun kulüple ilişiği kesildi!

Çorum'da 1. Amatör Küme ekiplerinden Ulukavakspor'un İskilipspor'la oynadığı maçta sarı kart gördükten sonra oyundan alınan ve soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya geri dönen futbolcunun kulüple ilişiği kesildi.

Giriş: 10.01.2023 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bıçakla sahaya dalan futbolcunun kulüple ilişiği kesildi!
AA

Çorum'da 1. Amatör Küme karşılaşmasında sarı kart gördükten sonra teknik direktör tarafından oyundan alınan ve soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya geri dönen futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Ulukavakspor'dan yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun davranışının kulüp tarafından tasvip edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Ulukavakspor kulübü olarak, kulübümüzün 08.01.2023 tarihindeki İskilipspor-Ulukavakspor müsabakasının ikinci yarısında meydana gelen olaylardan sonra söz konusu futbolcunun kulübümüzle alakası kalmamıştır. Yapılmış olan ferdi davranışı şiddetle kınıyoruz. İskilipspor-Ulukavakspor müsabakasında futbolcunun ferdi olarak yaptığı davranış şeklini kulüp olarak tasvip etmiyoruz. Muhtemel bir olayın önlenmesi için kulüp yöneticimiz ve kulüp oyuncularımız olarak emniyet kuvvetlerine yardımcı olduk. Biz Ulukavakspor Kulübü olarak her zaman fair play'in yanındayız. Sporun dostluk, kardeşlik vurgusunu her zaman savunduk, savunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor ile Ulukavakspor'un, 8 Ocak'ta İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'ndaki karşılaşmasında iki rakip futbolcu arasında gerginlik çıkması nedeniyle maçın hakemi iki futbolcuya sarı kart göstermişti. Ulukavakspor teknik heyeti, sarı kart gören futbolcu Kadir Karaköse'yi oyundan alarak, soyunma odasına göndermiş, Karaköse karşılaşmanın 57. dakikası oynanırken elinde bıçakla sahaya dönerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istemişti. Sahada görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Karaköse, gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmüş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı
10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı
Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor
Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor
ABD'de 'belge' yankıları devam ediyor
ABD'de 'belge' yankıları devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.