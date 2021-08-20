Bıçakla kendisini kovalayan arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Aytaç D. (39) kendisini bıçakla kovalayan arkadaşı Fuat Doğruel'i (38) elinden aldığı bıçakla öldürdü.
Bağcılar, Demirkapı Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta meydana gelen olay polis soruşturmasına göre şöyle gelişti; Eski arkadaş olan Aytaç D. ile Fuat Doğruel'in arası bir süre önce açıldı. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen iki arkadaş, olay günü sokakta karşılaştı. Yeniden tartışan arkadaşlardan Fuat Doğruel, elindeki bıçakla arkadaşı Aytaç D.'yi kovalamaya başladı.
ELİNDEN BIÇAĞI ALIP, ÖLDÜRDÜ
Kovalamaca sırasında bir markete giren Aytaç D. ile Fuat Doğrul arasında burada bir süre arbede yaşandı. Araya girenlerin ardından sakinleşen taraflar arasında bir süre sonra yeniden çıkan tartışmada, Aytaç D. arkadaşının elindeki bıçağı alarak Fuat Doğruel'i öldürdü. Şüpheli olaydan kısa süre sonra polise teslim oldu.
İkilinin sokakta birbirini kovaladıkları ve dükkan içindeki mücadeleleri ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aytaç D.'nin hızla kaçmaya çalıştığı, Fuat Doğruel'in ise onu elindeki bıçakla kovaladıkları görülüyor. Bir dükkana girdikten sonra içerde bulunan bir kişinin cinayet işlememesi için Fuat Doğruel'i ikna etmeye çalıştığı sırada arkadaşının dikkati dağılması üzerine Aytaç D.'nin onun üzerine doğru yüklendiği görülüyor.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 6 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ
Poliste verdiği ifadesinde kendisini korumaya çalıştığını iddia eden Aytaç D. olayda kullandığı bıçağı da hatırlamadığı bir yere attığını söyledi. Aytaç D.'nin daha önceden çeşitli suçlardan 6 kere gözaltına alındığı tespit edildi. Zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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