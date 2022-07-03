Bıçakçıların bileme kavgası kanlı bitti

İHA

Tokat'ta, iki bıçakçı arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi silahla vuruldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Alipaşa Mahallesi'nde karşılıklı bıçakçı dükkanı olan iki esnaf arasında yaşandı. Bir süredir aralarında devam eden husumet yanı sıra, bıçak bileme nedeniyle sözlü yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Elinde satırla iş yerinin önünde dolaşan F.Ö. (38), satırı bırakıp plastik boru ile karşı komşusunun işyerine girerek M.U.'ya (66) saldırdı.

TABANCAYLA VURDU

M.U. ise tabancası ile karşılık vererek ateş açtı. Omuz bölgesinden yaralanan F.Ö. kendi iş yerine koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralanan kişi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınan M.U.'ya ait tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.