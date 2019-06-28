Bıçak Sırtında filmi hem oyuncu kadrosuyla hem konusuyla hem de aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 48 saatlik bir zaman diliminde geçen filmin yönetmeni Herman Yau. Bıçak Sırtında filmine dair detaylar haberimizde.

BIÇAK SIRTINDA OYUNCULARI KİMLER?

Herman Yau'nun yönettiği Bıçak Sırtında filminin oyuncu kadrosunda Andy Lau, Jiang Wu, Philip Keung, Ron Ng ve BabyJohn Choi yer alıyor.

BIÇAK SIRTINDA KONUSU NE?

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.