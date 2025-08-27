Bıçak çeken veliye soruşturma!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir velinin okul idarecisine bıçak çektiği iddia edildi. İddiaya göre, Darıca Mehmet Akif Ortaokulunda dün, müdür Ü.B. ile çocuğunun kaydıyla ilgili işlemler için okula gelen veli H.K. arasında adres teyidi konusunda tartışma yaşandı.

OKULUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

REKLAM advertisement1

Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişinin bıçak çektiği iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. Tarafların polis ekiplerince emniyette ifadesi alındı.

Öte yandan okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, velinin cebinden bir cisim çıkarması, müdür yardımcısı M.A'nın araya girerek tarafları ayırmaya çalışması, bu sırada cismin yere düşmesi, cismi yerden alan kişinin çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer aldı.

REKLAM

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AA muhabirine, dün yaşanan olayın ardından okul müdürünün kendisini aradığını ve olayı aktardığını, kendilerinin de durumu güvenlik birimlerine bildirdiklerini aktardı.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten Balay, olayda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını, adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.