Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bıçak çeken veliye soruşturma! | Son dakika haberleri

        Bıçak çeken veliye soruşturma!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir velinin, okul idarecisine bıçak çektiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 23:06 Güncelleme: 27.08.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçak çeken veliye soruşturma!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir velinin okul idarecisine bıçak çektiği iddia edildi. İddiaya göre, Darıca Mehmet Akif Ortaokulunda dün, müdür Ü.B. ile çocuğunun kaydıyla ilgili işlemler için okula gelen veli H.K. arasında adres teyidi konusunda tartışma yaşandı.

        OKULUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişinin bıçak çektiği iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. Tarafların polis ekiplerince emniyette ifadesi alındı.

        Öte yandan okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, velinin cebinden bir cisim çıkarması, müdür yardımcısı M.A'nın araya girerek tarafları ayırmaya çalışması, bu sırada cismin yere düşmesi, cismi yerden alan kişinin çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer aldı.

        REKLAM

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AA muhabirine, dün yaşanan olayın ardından okul müdürünün kendisini aradığını ve olayı aktardığını, kendilerinin de durumu güvenlik birimlerine bildirdiklerini aktardı.

        Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten Balay, olayda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını, adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Habertürk Anasayfa