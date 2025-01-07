Bıçağı görünce balkondan atladı

İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seydişehir Devlet Hastanesinde temizlikçi olarak çalışan C.S. ile kocası A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası C.S. yakınlarının yanına giderken, kocası A.S. ise eşinin olduğu eve geldi. Kocasının elinde bıçağı gören C.S. ikinci kattan atlayarak yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı C.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.