Biberonla beslenen bebekler her gün 'milyonlarca mikroplastik parçacık yutuyor'

Yeni bir araştırma, polipropilen içeren plastik biberonlarda hazırlanan her 1 litre bebek mamasında, yaklaşık 4 milyon plastik parçacık bulunduğunu ortaya çıkardı.
Bu mikroplastik parçacıkların bebek sağlığı üzerindeki etkisi ise henüz net olarak bilinmiyor.
Dublin Üniversitesi'nden Prof. John Boland ve ekip arkadaşları, polipropilen içeren biberonların ısıtıldığında ve çalkalandığında saldığı plastik parçacık sayısını inceledi.
Piyasadaki biberonların yüzde 70'inden fazlasında bu maddenin kullanıldığı tahmin ediliyor. Polipropilen, plastik yiyecek kutuları ve su ısıtıcılarında da kullanılıyor.
Biberon ısıtılıp, çalkalandı
Araştırmada hiç kullanılmamış polipropilen içeren bir plastik biberon temizlenip sterilize edildi, kurumaya bırakıldı ve ardından içine saf su konularak, Dünya Sağlık Örgütü'nün bebek mamaları için tavsiye ettiği şekilde 70 dereceye kadar ısıtıldı.
Ardından, bebek maması hazırlama sürecinde yapıldığı gibi, biberon mekanik bir çalkalayıcı yardımıyla yaklaşık bir dakika çalkalandı.
Bilim insanları bu süreçte, biberonlardan her 1 litre suya yaklaşık 4 milyon mikroplastik parçacık karıştığını buldu.
Sonuçları Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları suya toz bebek maması karıştırdıklarında da aynı sonuca ulaştı.
Prof. Boland ulaştıkları sayının yüksekliğine kendilerinin de şaşırdığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl yaptığı araştırmada, bir yetişkinin günde 300 ila 600 mikroplastik parçacık yuttuğu sonucuna ulaşılmıştı.
Bu parçacıkların büyük kısmının vücuttan atıldığının bilindiğini belirten Prof Boland, parçacıkların ne kadarının kana karışarak vücudun diğer organlarını etkileme potansiyeli olduğunu görmek üzere yeni araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Araştırmada ısı yükseldikçe daha çok mikroplastiğin suya karıştığı da bulundu.
Ancak hâlâ mikroplastik yutmanın insan sağlığı üzerinde bir etkisi olup olmadığı bilinmiyor. Prof. Boland "Miktoplastiğe maruz kalmanın sağlığımıza kötü bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz" diyor.
Bebeklerin farklı bakterilere maruz kalmaması için biberonların sterilize edilip, mamanın da ısıtılması öneriliyor.
Hollanda'daki Uygulamalı Bilim Araştırmaları Enstitüsü'nden Ingeborg Kooter ise, zararlı bakterilerin bebekler için mikroplastik yutmaktan daha büyük risk oluşturacağına dikkat çekiyor ve "Kim çocuğunun salmonellaya yakalanma riskini almak ister ki?" diyor.
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