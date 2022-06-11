Biberonla beslediği kuzu, yanından ayrılmıyor

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar Köyü'nde besicilikle uğraşan 4 çocuk babası Mustafa Özdemir'e ait koyunlardan birisi, doğurduğu kuzuyu emzirmedi.
DHA'nın haberine göre sütü olmadığı gerekçesiyle annesinin emzirmediği kuzunun ölmesinden korkan Özdemir, ineklerinden sağdığı sütü biberonla kuzuya içirmeye başladı. 'Toynak' ismi verilen kuzu, kendisini biberonla besleyen Özdemir'e alıştı.
Köyde çocukların oyun oynadığı kuzuyu sürüye katmayan Özdemir, köydeki etkinliklere de kuzusuyla birlikte katılmaya başladı.
KUZU SÜNNET DÜĞÜNÜNDE
Özdemir, son olarak kuzusuyla birlikte köyden komşuları Ali Tan'ın oğlu Ahmet Miraç Tan'ın sünnet düğününe katıldı.
Halay çeken Özdemir'in yanından ayrılmayan kuzu, köylülerin ilgisini çekti. Davetliler, kuzulu halayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
"BİBERONLA BESLEDİM"
Annesinin sütünün yeterli olmaması sebebiyle kuzuyu biberonla beslediğini söyleyen Mustafa Özdemir, "İnekten sağdığım sütü biberona koyarak kuzuyu besledim ve bugünlere kadar getirdim. Artık annesinden süt emmiyor, biberonla karnını doyuruyor, ayrıca ot yemeye de başladı. Nereye gitsem peşimden geliyor. Benden başka da hiç kimsenin yanında durmuyor. Komşuların çocuklarıyla oynuyor. Benimle beraber olduğu zaman çok mutlu oluyor. Acıktığında biberonu gördü mü hemen gelip süt emiyor. Kuzuyu sürüye bile katmadım, kendisini çok sevdiğim için yanımdan ayırmıyorum. Boş zamanlarımda mahalleye çıkıp geziyorum, kuzu da benimle birlikte geziyor. Kuzu çocuklarla oynamayı da çok seviyor. Adını da yeğenlerim koydu. Biz ismini 'Kınalı' koymuştuk ama yeğenlerim 'Toynak' deyince öyle kaldı. Toynak, Şahnalar köyünün maskotu oldu. Sünnet düğününde beraber oynadık" diye konuştu.
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