Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.972,63 %0,15
        DOLAR 40,6802 %0,20
        EURO 47,3744 %-0,14
        GRAM ALTIN 4.445,82 %0,25
        FAİZ 39,70 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 50,25 %0,48
        BITCOIN 116.500,00 %-0,63
        GBP/TRY 54,7398 %0,24
        EUR/USD 1,1639 %-0,23
        BRENT 66,51 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 7.268,92 %0,25
        Haberler Ekonomi Ajans Haberleri "Biberlerin para etmediği için hayvanlara yedirildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Ajans Haberleri Haberleri

        "Biberlerin para etmediği için hayvanlara yedirildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biberlerin para etmediği için hayvanlara yedirildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 22:13 Güncelleme: 08.08.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerçek farklı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal medyada 7 Ağustos'ta yayılan ve "Yenişehir'de biber para etmeyince hayvanlara yedirildi" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu. Ancak olayın perde arkasında başka bir durum çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, Yolören Mahallesi'nde çekildiği belirlenen görüntülerdeki üretici E.B., iddiaları yalanladı. Depodan çıkan ve artık tüketim ya da satış için uygun olmayan "çıkma" biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini söyleyen üretici, "Videoyu sadece arkadaş grubuma göndermek için çektim. İznim olmadan sosyal medyada paylaşıldı ve çarpıtıldı" dedi.

        E.B., videoda geçen "Biber üreticisi isyanda" sözlerinin de kendisine ait olmadığını, o an yakındaki mesire alanında bulunan tanımadığı kişiler tarafından söylendiğini belirtti.

        Yetkililer, kullanılmayan ürünlerin imhasında usule uyulmadığı için sorumlular hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Beyaz Saray'dan Azerbaycan-Ermenistan anlaşması açıklaması
        Beyaz Saray'dan Azerbaycan-Ermenistan anlaşması açıklaması
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Habertürk Anasayfa