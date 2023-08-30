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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de İETT otobüsüne biber gazı sıkan maganda yakalandı! - Güncel haberler

        Kadıköy'de İETT otobüsüne biber gazı sıkan sürücü yakalandı

        İstanbul'da İETT otobüsü şoförüne biber gazı sıkan ve bazı yolcuların fenalaşmasına neden olan maganda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:53 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:57
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        Biber gazlı maganda yakalandı!
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        Kadıköy'de İETT otobüsü şoförüyle trafikte kavga eden, otobüsün önünü kesip biber gazı sıkan otomobil sürücüsü C.C.G., polis ekiplerince yakalandı. C.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, Pazar günü saat 21.00´de Kadıköy Bostancı sahilyolunda meydana geldi. İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti.

        Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

        Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı. Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti.

        Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. O anlara ait otobüsün içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından polis ekipleri biber gazı sıkan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        BİBER GAZI SIKAN C.C.G YAKALANDI

        Polis ekiplerinin çalışması sonrası 34 BC plakalı otomobilin sürücüsünün C.C.G. olduğu belirlendi. Ekipler, C.C.G.´yi yakalayarak gözaltına aldı. C.C.G., emniyette verdiği ifadede otobüs şoförü ile trafikte yol verme sebebiyle tartıştıklarını belirtti. C.C.G. otobüs şoförünün kendisine küfür ettiğini tartışmanın bu yüzden çıktığını, tartışma sırasında kendisini kaybedip biber gazı sıktığını söylediği öğrenildi. C.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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