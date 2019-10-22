Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uğruna 25 yıllık eşinden boşandığı sevgilisi Lauren Sanchez de eşi Patrick Whitesell'den boşanmaya karar verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde 14 yıldır evli olan çiftin, çocuklarının velayeti ve mal varlıkları konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

110 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Bezos, eski eşi MacKenzie Bezos'a, boşanmanın ardından 35 milyar dolarlık rekor bir tazminat ödemişti.