Beyzbol sopalı taksiciye hapis cezası istendi

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Hüseyin Yüzügüldü'nün 9 Ocak'ta TEM Otoyolu'nda aracıyla ilerlerken, çok yakınından geçtiğini iddia eden taksi sürücüsü sanık Sinan Delice ile aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

Araçlarında tartışan tarafların daha sona dola devam ettiği, bir süre sonra sanığın aracını müştekinin önüne kırarak ilerlemesine engel olduğu anlatılan iddianamede, sanık Sinan Delice'nin aracının bagajından aldığı beyzboy sopasıyla müşteki Hüseyin Yüzügüldü ile diğer müşteki Abdurrahman Furkan Sim ve bir kadının da içinde olduğu aracın yanına gidip ön camı kırdığı kaydedildi.

Sanığın, araçtan inerek kendisini engellemeye çalışan Yüzügüldü'ye de sopayla saldırdığı, kendisini korumak isteyen müştekinin de sanığa vurduğu anlatılan iddianamede, vatandaşların tarafları ayırdığı belirtildi.

İddianamede, sanık her ne kadar suçlamayı reddetse de adli raporlar ve kamera görüntülerinin iddiaları doğruladığı vurgulandı.

İddianamede, Elindeki sopa "silah" sayılan sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla, "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkoyulması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 1 yıl 10 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TEM Otoyolu'nda ilerlerken aralarında tartışma çıkan sanığın beyzbol sopasıyla müştekinin de yer aldığı 3 kişiye saldırmaya çalıştığı ve Hüseyin Yüzügüldü'nün yaralandığı anlar, araçtaki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Olaydan sonra kaçan sürücü, görüntülerin yayınlanmasının ardından yakalanmış ve 10 Ocak'ta tutuklanmıştı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 70 lira ceza kesilen ve taksisi 15 gün trafikten men edilen sanığın şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz iptal edilmişti.