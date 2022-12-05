Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları, Noel ağacının aydınlatılmasıyla başladı

Hazreti İsa'nın doğduğu yer olarak inanılan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulanan Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları başladı

Giriş: 05.12.2022 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları, Noel ağacının aydınlatılmasıyla başladı
AA

Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen törene Filistinli yetkililerin yanı sıra çok sayıda din adamı, siyasetçi ve binlerce Hristiyan hacı katıldı.

Törende yerli ve yabancı grupların sanatsal ve müzikal performansları sergilendi, Noel ilahileri okundu ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Beytüllahim Valisi Kemal Hamid, törende yaptığı konuşmada, "İsrail'in, Filistin yönetimiyle Beytüllahim ve Filistin'den yayılan sevgi ve barış mesajını taşıdığı için savaştığını" ifade etti.

Hamid, "Bu mesaj ve halkımızın bu topraklardaki direnişi, işgal sona erinceye ve şehitlerimiz ile tutuklularımızın başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması hayali gerçekleşinceye kadar sürecek." dedi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya ise Beytüllahim'in sevgi, barış ve huzur kenti olduğunu ancak bu şehrin ve tüm Filistin'in barış ve huzuru yaşayamadığını dile getirdi.

Hananiya, "bu topraklarda doğan ve yaşayan, bir medeniyet ve kültür inşa eden Filistin halkının acılarının son bulmasının zamanının geldiğini" vurguladı.

Noel Bayramı'nın zirvesi, Gregoryen Takvimi'ne göre, 24 Aralık'ta gerçekleşiyor. Gece yarısı başlayan dini ayinlere, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Arap ve yabancı ülke bakanlarının yanı sıra çok sayıda Hristiyan hacı da katılıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.