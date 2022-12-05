AA

Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen törene Filistinli yetkililerin yanı sıra çok sayıda din adamı, siyasetçi ve binlerce Hristiyan hacı katıldı.

Törende yerli ve yabancı grupların sanatsal ve müzikal performansları sergilendi, Noel ilahileri okundu ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Beytüllahim Valisi Kemal Hamid, törende yaptığı konuşmada, "İsrail'in, Filistin yönetimiyle Beytüllahim ve Filistin'den yayılan sevgi ve barış mesajını taşıdığı için savaştığını" ifade etti.

Hamid, "Bu mesaj ve halkımızın bu topraklardaki direnişi, işgal sona erinceye ve şehitlerimiz ile tutuklularımızın başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması hayali gerçekleşinceye kadar sürecek." dedi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya ise Beytüllahim'in sevgi, barış ve huzur kenti olduğunu ancak bu şehrin ve tüm Filistin'in barış ve huzuru yaşayamadığını dile getirdi.

Hananiya, "bu topraklarda doğan ve yaşayan, bir medeniyet ve kültür inşa eden Filistin halkının acılarının son bulmasının zamanının geldiğini" vurguladı.

Noel Bayramı'nın zirvesi, Gregoryen Takvimi'ne göre, 24 Aralık'ta gerçekleşiyor. Gece yarısı başlayan dini ayinlere, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Arap ve yabancı ülke bakanlarının yanı sıra çok sayıda Hristiyan hacı da katılıyor.