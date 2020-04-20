Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı - KONYA

AA

Beyşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Esence Mahallesi için 1 Nisan'da alınan karantina kararı, 19 gün sürdü.Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, karantina kararı verilmeden önce yerleşim merkezinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla evleri tekrar ziyaret edip, vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.Taramalarda, mahallede yeni vaka çıkmaması üzerine dün akşam itibarıyla mahallede karantina uygulamasına son verildi.Öte yandan mahalledeki, koronavirüs tespit edilen kişilerin bulunduğu 10 hanede karantina tedbirlerinin devam ettiği, bu adreslerde bulunanların takip sürecinin devam edeceği belirtildi.Karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, vatandaşlar evlerinden çıkıp tarımsal faaliyetlerine başladı ve yerleşim merkezindeki işyerleri de açıldı.