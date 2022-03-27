Konya'da göl kıyısında ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında erkek cansız bedeni bulundu.

Göl kenarına oğluyla gezmeye gelen kişi, Beyşehir-Akseki kara yolu üzerindeki restoranın yakınlarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, göl kıyısında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede cansız bedenin silah fabrikasında çalışan 41 yaşındaki İlyas A.'ya ait olduğu tespit edildi. Cansız beden üzerinde EKG elektrotlarının bulunması üzerine yapılan araştırmada İlyas A.'nın cuma günü rahatsızlığı yüzünden Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin yanında bulunan şişedeki sıvıya incelemek üzere el koydu. İlyas A'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Konya'ya gönderildi.