Beyşehir Gölü'nün ada mağarası!

"GÖLÜN İÇİNDE BİR TOPRAK PARÇASI VE BUNUN DA İÇİNDE BİR MAĞARA"

Çini, mağaranın girişi küçük olduğunu ancak ama içeriye doğru girildikçe çok büyük bir alana açıldığını belirterek "Ada içinde böyle bir mağaraya rastlamadım. Adada bir mağara olması ilginç.