Beyşehir Gölü'nde balıkçılar "av tatili"ne hazırlanıyor - KONYA

AA

Beyşehir Gölü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünlerinin neslinin korunması amacıyla balıkların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Av yasağının yaklaşmasıyla balıkçılar da göl kıyılarında hazırlıklarını sürdürerek, "paydos" demek için gün sayıyor.

Bazı balıkçılar teknelerini imanlara çekerken, bazıları da son kez "vira bismillah" diyerek göl sularına serdiği ağlarını topluyor. Balıkçılardan av mesaisine ara verenler ise göl kıyılarında av malzemelerini topluyor. Ağlarını çuvallayarak diğer av malzemeleriyle birlikte evlerine götüren avcıların bazıları teknelerine son bakımlarını yapıyor.

Beyşehirli balıkçı Yılmaz Yürekli, av tatili hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Sezonu bitirdik. Bu sene, güzel ağ atıp da çalışanların balığı oldu. Şu anda hazırlıklar var, toplanıyoruz. İnşallah yeni av sezonunda işimize bakacağız. Bu yıl avlanma yasağı döneminde yasaklara geçen yıllara göre daha fazla uyulacağına inanıyorum. Çünkü, cezalar artık eskisi gibi değil, çok ağır. Uymalarını da umuyoruz. Öyle olursa balık biraz belki çoğalır." dedi.

Beyşehir Gölü'nde yaklaşık 38 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan balıkçı Ekrem Şengül de emekli olduğu için avlanmayı artık stres atmak amacıyla yaptığını vurgulayarak, av yasağının gelmesiyle göl sularında motorlu tekne seslerinin de üç ay boyunca duyulmayacağını söyledi.

Yasağın gelmesiyle teknelerdeki ağları bohçalayıp paketlediklerini aktaran Şengül, şunları kaydetti:

"Balık av sezonu bitti, balık da bitti zaten. Göl Çin sazanına kaldı, bu gidişle o da diğer türlerin akıbetine uğrayacak durum onu gösteriyor. Eskiden uzun yıllar önce güzel avlar yapardık. Arkadaşlar 4-5 kilo büyüklüğünde büyük sazanlar avlardı. Ekmeğimizi çok rahat çıkarabiliyorduk. Ama o günler artık geride kaldı. Şimdi sazan nesli bitti denecek kadar oldu. Böyle giderse göldeki av tatili üç ay değil, sürekli olacak gibi. Ben emekliyim, bir şekilde geçimimi sağlıyorum. Ama, sadece bu işten geçim elde edenlere Allah sabır versin. Yasak dönemde avlanmak isteyenlere ise mesajım şu; avlanmak isteyenler, bol bol avlansın, zaten balık yok. Avlanıp kökünü kessinler. Başka ne diyeyim onlara."