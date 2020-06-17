Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle ağlar göl sularıyla buluştu

AA

Türkiye’nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde dün başlayan yeni av sezonuyla balık avı mesaisi de başladı.

Üç aylık aradan sonra teknelerinin motorunu çalıştırarak ağlarını büyük umutlarla göl sularına seren balıkçılar, sezonun ilk balıklarının avını gerçekleştirdi.

Av dönüşü limanlarına dönüş yapan Beyşehirli balıkçılardan bir kısmı ilk gün avından memnun olurken, bazıları da kasaları boş döndü.

- "Yeni av sezonunun açıldığı ilk gün ise çıkan balıktan memnunum"

Gölde 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Adil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıl önce gölde daha çok tür ve fazla balık olduğunu anlattı.

Geçmişi aradıklarını ifade eden Yılmaz, "Yeni av sezonunun açıldığı ilk gün ise çıkan balıktan memnunum. Bugün iyi, hep böyle olsa... Ağlarıma senatör, sazan ve ak balıklar takıldı. Yeni sezondan umutluyum." diye konuştu.

Balıkçı Kamil Özdemir ise yeni sezonun ilk avını gerçekleştirdiğini, ancak serdiği ağları boş olarak çektiğini söyledi.

Özdemir, "Balık yok, 1 tane sazan avladım. Yakıt parasını kurtarmıyor. Umudum yok, balık olacağını sanmıyorum gölde. Balık olursa göle çıkmaya devam ederim ama olmazsa da çıkmamızın bir anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da yeni sezonun ilk avını gerçekleştiren Beyşehirli balıkçılara bereketli bir dönem ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Müdürlük olarak Beyşehir Gölü'ndeki balık stoklarını korumak için yıllardır süregelen bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Kaya, gölde yoğun olarak "sudak" olarak bilinen tatlı su levreği popülasyonunun iyi durumda olduğunu, pullu sazan balığının ise azalmasına rağmen yine de balıkçı ağlarında görülebildiğini söyledi.

Beyşehir Gölü'nde popülasyonu azalan pullu sazan stoklarının artırılması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını aktaran Kaya, önceki yıllarda göl sularına 3 milyona yakın yavru sazan balığı bıraktıklarını hatırlattı.

Kaya, bu yıl 1 milyonun üzerinde pullu sazanı daha göl sularıyla buluşturmak için çalışma başlattıklarını dile getirdi.