        Haberler Gündem Güncel Beyşehir Gölü kenarında bisiklet festivali | Son dakika haberleri

        Beyşehir Gölü kenarında düzenlenen bisiklet festivali başladı

        Konya'nın Beyşehir Gölü kenarında düzenlenen bisiklet festivali başladı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bisiklet turunun düzenlendiği Beyşehir Gölü'nde bu yıl yaşanan kuraklığa dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 17:51 Güncelleme: 06.09.2025 - 17:52
        Beyşehir Gölü kenarında bisiklet festivali
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen festival için bisikletliler bir araya geldi.

        Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğunca düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte, bisikletliler Beyşehir Gölü kenarındaki festival meydanından start aldı.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bisiklet turunun düzenlendiği Beyşehir Gölü'nde bu yıl yaşanan kuraklığa dikkati çekti.

        Devletin imkanlarıyla gölün kaynaklarını çoğaltabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayındır, "İnşallah gölümüzü bir daha böyle görmek istemiyoruz. Bisiklet sporu vücut zindeliği açısından önemli bir aktivite. Gençlere güzel örnek oluyorsunuz. O yüzden bu geleneksel Beyşehir Gölü turunun her zaman devam etmesini diliyorum" dedi.

        Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol ise festivale 61 sporcunun kayıt yaptırdığını, katılımcıların tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.

        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #beyşehir bisiklet festivali
