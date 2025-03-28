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        Haberler Gündem Çevre Beyşehir Gölü avlak sahası kiraya verildi | Son dakika haberleri

        Konya'da Beyşehir Gölü avlak sahası kiraya verildi

        Konya'nın Beyşehir Gölü avlak sahası 5 yıllığına kiraya verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:48
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        Beyşehir Gölü avlak sahası kiraya verildi
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        Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifince yürütülen su ürünleri avcılığında kira süresi 19 Şubat 2025 tarihi itibariyle doldu.

        Kira süresi dolan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı yeni dönemde de Beyşehir Gölü'nün Beyşehir bölgesindeki avlak sahasının kiralanmasına talip oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan başvuru üzerine Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifine 19 Şubat 2025 tarihi itibariyle yeniden 5 yıl süre ile gölün ilgili avlak sahasını kiraya verdi.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde üye olarak sahada avlanma faaliyeti gerçekleştiren balıkçılara teslim edilmek üzere düzenlenen programda balıkçı gemilerine ait ruhsat tezkerelerini Kooperatif Başkanı Hasan Kurt ile yönetim kurulu üyelerine teslim etti. Doğan, yeni dönemin balıkçı camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt da Beyşehir Gölü'nün ilgili avlak sahasını 5 yıl süre ile yeniden kiralamanın ve sektöre üretim yapacak olmanın kıvancını yaşadıklarını dile getirerek yeni dönemin tüm avcılara, balıkçı esnafına ve ticaret erbabına hayırlı olmasını bereket getirmesini dilediğini ifade etti.

        Öte yandan, balıkçılar yeni döneme ait av ruhsat tezkerelerini almaları ile birlikte gözlerini Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağının son bulacağı 15 Haziran tarihine çevirdi. Balıkçılar, şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde halen gölde avcılık yapan 466 avcı bulunuyor. Beyşehir Gölü'nün Isparta il sınırları içerisinde de farklı bir avlak sahası bulunuyor. Buradaki avlak sahasında ise farklı bir kooperatif tarafından avlanma faaliyetleri yürütülüyor.

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        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #Beyşehir Gölü
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