Beyşehir'de tarla faresinde artış!

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda yapılan incelemelerde tarla faresi popülasyonunun artış gösterdiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin hububat ekimi öncesinde ekilecek tohumların zarar görmesini engellemek ve ürün kaybını en aza indirmek amacıyla tarla faresine karşı mücadele etmesi gerektiğini duyurdu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere alınması gereken önlemlere ilişkin de uyarılarda bulundu:

"Çiftçilerimizin mücadele için; tarla faresinin beslenme ve dışkılama deliklerini iyi ayırt etmesi ve sadece beslenme deliklerine el değmeden 4-5 adet zehirli buğday tanesi koymak gerekir. Ekosistem için faydalı olan kuşlar gibi canlıları zehirlememek için zehirli buğdayı deliğin iç kısmına doğru koymak gerekir. Tarla faresinin doğal avcıları olan hayvanları; anız yangınlarıyla yılanları ve bilinçsiz avlanmayla ise gelincik ve yırtıcı kuşları azaltmanın son derece yanlış olduğunu hatırlatırız."