Beyşehir'de polis ekiplerinin uygulaması arttı - KONYA

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beyşehir-Konya kara yolu otogar karşısındaki noktada 24 saat esasıyla uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Uygulamaya trafik ekiplerinin yanısıra asayiş ve karakol ekipleri ile bekçiler de destek veriyor.
Durdurulan araçlarda sürücüler ile araç içerisindeki yolcuların sorgulamaları yapılıyor, gidecekleri istikamet soruluyor. Kısıtlama getirilmeyen araçlar ile seyahat izin belgesi olanların dışındakileri sürücülerin ise Konya il merkezine gitmelerine izin verilmiyor.
Uygulamaya takılan sürücülerin genelde ilçeye bağlı merkez ve dış mahallelere seyahat etmeleri dikkati çekiyor. Polis ekipleri, uygulamada maske takmayan sürücü ve yanındakilere maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Denetimlerde araç içerisinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların olup olmadığı da kontrol ediliyor. Ayrıca, uyarılar üzerine araç içerisinde de ön koltukta oturanların arka koltuklara geçerek sosyal mesafe kuralına uyması da dikkati çekiyor.
Denetim esnasında bazı sürücülerin maske takmaya özen gösterdikleri, bazılarının ise polis kontrol noktasında kaşkol ve tülbentlerini maske olarak kullanmaya çalıştıkları görülüyor.
Öte yandan, daha önceki denetimlerde uzun araç kuyruklarının yaşandığı uygulama noktasında, bugün ise benzer görüntülerin zaman zaman yaşandığı, genelde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!