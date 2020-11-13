Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı

Hacıakif Mahallesi, Özdilek Caddesinde Ahmet Ali El A. (38) idaresindeki plakasız motosiklet, yan yoldan caddeye çıkan Aykut T. yönetimindeki 42 CFP 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Ali El A. ile motosiklette bulunan kızı Yasemin El A. (5) ve eşi Rihab El Mustafa (36) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aykut T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.