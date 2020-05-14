Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti - KONYA

AA

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde alınan tedbirler dolayısıyla sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir dönemin ardından ilk kez sokağa çıktı. Beyşehir'de çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti.