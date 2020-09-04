Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen enkaz altında bir kişinin hâlâ canlı olabileceği belirtildi.
Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu en çok zarar gören Cimmeyze ve Mar Mihayil bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına başlayan Şili ekibine eşlik etti.
Vali Abbud, burada basına yaptığı açıklamada, enkazların altında canlı veya cansız bedenlerin olduğunu tespit edecek imkanlara sahip olmadıkları için yurt dışından destek almaya devam ettiklerini söyledi.
Şili'den yeni gelen ekibin yanında eğitimli köpek ve gelişmiş cihazlar olduğunu aktaran Abbud, eğitimli köpeğin Mar Mihayil bölgesindeki bir binanın enkazından koku aldığını belirtti.
Bunun üzerine tarama cihazıyla devam eden çalışmalar sonucu enkaz altında bir veya iki ceset olduğu, hatta bunlardan birinin canlı olabileceği kanaatine varıldığını dile getiren Abbud, bölgede çok hassas şekilde başlatılan arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Lübnanlılar, patlamanın üzerinden 30 gün geçmesinin ardından enkaz altından bir kişinin canlı olarak çıkarılması umuduyla çalışmaları ilgiyle takip ediyor.
ÖLÜ SAYISI 191'E YÜKSELDİ
Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 191'e yükseldiğini bildirdi.
Haberde, patlama kurbanlarının Lübnan'ın yanı sıra Suriye, Bangladeş, Filipin, Filistin, Fransa ve Mısır vatandaşlarından oluştuğu bilgisine yer verildi.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
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