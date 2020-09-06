Beyrut'taki patlama: Nabız duyulan enkazda 'yaşam işareti yok'

Özel bir cihaz, Perşembe günü yaşam işaretleri tespit etmişti.

Beyrut'taki kurtarma görevlileri, geçen ayki dev patlamada yıkılan bir binanın enkazında herhangi bir yaşam izi bulamadı ve birinin sağ kurtulması umutları boşa çıktı.

Perşembe günü bir sensör, olası yaşam izleri bulmuşu, ancak enkazın yüzde 95'ini elden geçiren görevliler, sinyallerin kaynağını bulamadı.

Çalışmalara, aralarında Şili'den gelen bir ekibin de bulunduğu 50 kadar gönüllü katıldı.

Patlamada 190 civarında kişi ölmüş ve binlerce kişi yaralanmıştı.

Bir mucize olmasını uman kalabalıklar, Gemmayze ve Mar Mikhael semtleri arasında yer alan enkazın etrafında toplandı.

Aramalarda son durum ne?

Şilili bir kurtarma ekibi, Çarşamba gecesi bölgede yürüyordu ve yanlarındaki hassas burunlu köpek, içeride bin insan olabileceğine işaret etti.

Perşembe geri döndüklerinde, köpek yine aynı işareti verdi. Daha sonra özel bir cihazla bölgeden nabız sinyali alındı ve enkazın 3 metre kadar derinliğinde nefes tespit edildi.

Enkazın büyük kısmı elle kaldırıldı, ancak henüz sensördeki işaretin kaynağı bulunamadı.

Şilli gönüllü kurtarma ekibinin başkanı Fransisco Lermanda, "Yaşam işareti yok" dedi.

Lermanda, "Yüzde bir umut olsa bile durmayacağız. İş bitene kadar asla durmayacağız" diye konuştu.

Sivil Savunma görevlisi Kasım Khader de ekibinin çalışmalarına son vermeyeceğini belirtti.

Lübnanlı yetkililere göre, patlamanın ardından yedi kişi hala kayıp.

Kentte Cuma günü, 2750 ton amonyum nitratın havaya uçtuğu patlamanın birinci ayı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.