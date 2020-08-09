Beyrut'taki gösterilerin bilançosu: 1 ölü, 238 yaralı

Başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, uzun yıllardır yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhine slogan attı.
Meclis binasına yürümek isteyen eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.
Öğleden sonra başlayan ve geç saatlere kadar devam eden protesto gösterileri sırasında bazı dükkanlarla bölgedeki bir kamyon ateşe verildi.
Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, gösteri alanında yer alan Le Gray Hoteli'ne sığınan bazı vatandaşları çıkarmaya çalıştığı sırada provokatörlerce otel içinde gerginlik çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, yaşanan gerginlikte güvenlik güçlerinden 1 kişinin düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi, söz konusu kişinin açılan ateş sonucu öldüğüne dair iddialar yalanlandı.
Lübnan İç Güvenlik Birimi, Şehitler Meydanı'ndaki gösteride 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada da meydanda güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan gerginlik sonucu 63'ü hastanelere sevk edilmiş 238 kişinin yaralandığı belirtildi.
- Göstericiler bakanlık binalarını bastı
Meclis binası ve Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" sloganlarının atıldığı "Hesap Günü" adlı bu gösteri sürerken, Eşrefiye bölgesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı binasına bir grup emekli subay baskın yaptı.
Güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalmadan Dışişleri Bakanlığı binasına giren emekli subaylar, "Beyrut silahsızlandırılacak bir kent olacak", "Beyrut devrim şehridir" sloganları attı. Binayı devrim karargahı yapacaklarını belirten göstericiler, Cumhurbaşkanı Avn ve damadı eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in bakanlıktaki fotoğraflarını indirerek ateşe verdi.
Askerlerin ikna etmek için saatlerce uğraştığı göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasından ayrıldı.
Ekonomi ve Çevre ile Enerji Bakanlığı binaları da basıldı. Göstericiler, ofislere zarar verdi.
Göstericiler, Bankalar Birliği binasına da girdi.
Ülkede, geçen yıl ekim ayından bu yana ekonomik kriz nedeniyle pek çok gösteri düzenlenmişti ancak bakanlık binaları ilk kez basıldı.
Emniyet güçleri ordunun takviyesiyle bakanlık binalarını korumaya aldı.
- Beyrut Limanı'ndaki patlama
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.
Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.
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