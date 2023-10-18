Beyrut'ta İsrail protestosu

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta pek çok kişi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ile sokaklara dökülen kişiler, kentin en büyük camisi Muhammed Emin önünde bir araya geldi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE GÖSTERİ

Bir grup gösterici ise ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binası önünde bir araya geldi. Göstericiler "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarken gösterilere katılanların sayısı saatler geçtikçe arttı.

Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği'nin önünde toplananların artması üzerine kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi.

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