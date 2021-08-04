Papa’dan Lübnan’a ziyaret sözü

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Konuşmasını boyunca zinde görünen ve doğaçlama şekilde konuşan 84 yaşındaki Papa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan’a 350 milyon dolardan fazla bağış toplama çabalarına yönelik de başarılar diledi.

Lübnan’da kavga eden siyasi sınıflara ilişkin de uyarılar gönderen Papa, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olan ülkede birçok kişinin yaşama iradesini kaybettiğini söyledi.

Bağışçıların Lübnan'a "diriliş yolunda" yardım etmesi gerektiğini vurguladı.