Beyrut patlamasında 3 Mısırlı hayatını kaybetti

Beyrut'taki Mısır Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, liman patlamasında toplam 3 Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Beyrut'taki Sudan Büyükelçisi Ali Sadık, Sudan ajansına verdiği bilgide patlamalarda 5 vatandaşının yaralandığını, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiklerini belirtti.

Öte yandan Beyrut'taki Cezayir Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, patlamada elçilik binasının zarar gördüğü ayrıca iki Cezayir vatandaşının da hafif yaralandığı kaydedildi.

,Adel Abdelrheem Humaida Elfadol