Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar'ın, hakkındaki suçlamalarla ilgili Başbakan Hassan Diyab'ın ifadesini alacağı aktarıldı.
AA'nın haberine göre, haberde Başbakan Diyab'ın hangi gün ifade vereceği açıklanmadı. Yargıç Bitar'ın soruşturma kapsamında ayrıca Başsavcılık üzerinden eski bakanlar Halil, Zuaytir ve Finyanus'un dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunduğu ifade edildi.
NNA'nın haberine göre yargıç Bitar, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması çerçevesinde ayrıca bazı askeri ve emniyet yetkililerin ifadelerine de başvuracak.
NE OLMUŞTU?
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Diyab'ın yanı sıra eski bakanlar Halil, Zuaytir ve Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı. Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.
Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.
Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atamıştı.
Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.
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