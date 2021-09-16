Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturmada gelişme

AA

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan eski Bakan Finyanus'un adliyedeki oturuma gelmediği belirtildi.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten yargıç Tarık el-Bitar'ın Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkardığı aktarıldı.

Bu arada Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, soruşturma için oturumun gerçekleştiği Beyrut Adalet Sarayı önünde bir gösteri düzenledi. Suçluların cezalarını çekmeleri için bir an önce bulunmalarını talep eden göstericiler, "yargı sürecine yönelik siyasi müdahaleleri" protesto etti.

Yargıç Bitar, görevinin başında olduğu dönemde ifade vermeye yanaşmayan eski Başbakan Hassan Diyab'ın da 20 Eylül Pazartesi günü ifade vermek üzere kolluk kuvvetleri tarafından zorla adliyeye getirilmesi kararı çıkarmıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise soruşturmaya yargıç Bitar atanmıştı.