Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapılırken, 3 futbolcu ile 1 sağlık çalışanının testleri pozitif sonuçlandı.

Kulüpte toplam 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışanın izolasyonda bulunduğu, tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.