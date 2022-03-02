Beypiliç Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Tarık Gürdal, Murat Temel, Mert Bulut

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Abdurrahim Dursun (Dk. 66 Ali Keten), Fethi Özer, Bregu (Dk. 74 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasango, Emin Bayram, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 74 Tugay Kaçar)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Tayfun Aydoğan), Diack, Ezeh (Dk. 86 Metincan Cici), Samet Asatekin (Dk. 68 Safa Kınalı), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Posmac, Onat Kutay Kurt (Dk. 90+4 Mustafa Emre Can)

Gol: Dk. 79 Ezeh (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Diack, Dk. 90+3 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)