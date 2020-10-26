Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Şengül

BeypiliçBoluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan (Dk. 84 Araz Abdullayev),Bekir Yılmaz, Marlinho (Dk. 63 Burak Asan),Mihajlovic (Dk. 46 Gökhan Sazdağı),Muhammet Bayır, Alican Özfesli, Mertan Caner Öztürk (Dk. 46 Poepon - Dk. 71 Muhammet Arslantaş),Aykut Demir, Burak Bekaroğlu,

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 90 Yusuf Talum),Olatunbosun, Şeref Özcan (Dk. 46 Cem Çelik),Tayfun Aydoğan, Rasheed (Dk. 69 Adamu),Domgjonas, Rıdvan Koçak

Kırmızıkart: Dk. 62 Cem Çelik (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Rasheed (Menemenspor),Dk 65 Melih Okutan, Dk. 75 Bekir Yılmaz, Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)